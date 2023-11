Fostul șef al Jandarmeriei Maramureș, Florișteanu Petru Marcel, a primit o condamnare fara acord de recunoaștere, in data de 8 noiembrie, conform deciziei emise de Tribunalul Militar Cluj. Condamnat pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la agresiune sexuala, fapta prevazuta de art. 32 alin. (1) raportat la art. 219 alin. (1) și (6) Cod penal, acesta a primit o pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare. Cu toate acestea, conform hotararii, executarea pedepsei a fost suspendata sub supraveghere pe o perioada de 3 ani. In acest interval, Florișteanu Petru Marcel este obligat sa respecte anumite…