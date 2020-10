Condamnare cu suspendare pentru un medic acuzat de 185 de infracțiuni de luare de mită și trei de spălare de bani Un medic din Prahova care a fost trimis in judecata pentru 185 de infractiuni de luare de mita si trei infractiuni de spalare de bani, fiind acuzat ca a primit de la zeci de persoane bani pentru a le incadra sau pentru a le mentine in grad de invaliditate, a fost condamnat pe fond la […] The post Condamnare cu suspendare pentru un medic acuzat de 185 de infracțiuni de luare de mita și trei de spalare de bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Prahova care a fost trimis in judecata pentru 185 de infractiuni de luare de mita si trei infractiuni de spalare de bani, fiind acuzat ca a primit de la zeci de persoane bani pentru a le incadra sau pentru a le mentine in grad de invaliditate, a fost condamnat pe fond la inchisoare cu suspendare,…

- Un medic specialist epidemiolog trece in revista principalele motive care constituie un „calcai al lui Ahile” in prevenirea și combaterea raspandirii coronavirusului. Mancatul impreuna, fara masca, in spații inchise și aproape, fumatul la colț cu poveștile de rigoare, statul in același birou inchis,…

- Stan Vitalie, supranumit “Doctorul vedetelor” pentru intervențiile estetice pe care le-a facut de-a lungul anilor, a fost us sub acuzare de procurorii DNA pentru 16 fapte de luare de mita. Stan Vitalie este acuzat ca in perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, in calitate de medic primar și manager al…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au respins solicitarea de despagubiri in cuantum de patru milioane…

- 12 barbati au fost condamnati, vineri, de Judecatoria Sector 1, la pedepse cu inchisoarea cu suspendare pentru huliganism la protestul din 10 august 2018, informeaza Mediafax. Decizia Judecatoriei Sectorului 1 poate fi atacata cu apel. Pedepsele sunt cuprinse intre 1 an si 6 luni si 3 ani de inchisoare.…

- Prahova este primul județ in care forțele de dreapta s-au ințeles sa faca front comun impotriva PSD, cu liste comune și candidat unic pentru administrația publica județeana. Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, este candidatul Alianței PNL – USR – PLUS pentru șefia Consiliului Județean. „Aceasta…

- Un medic specialist infectat cu COVID-19 in urma cu o luna a fost internat in spital si externat cu un test negativ care ar fi trebuit sa ii aduca libertatea, numai ca, la locul de munca, i s-a cerut al doilea test negativ, iar de doua saptamani se retesteaza periodic si iese pozitiv. Din aceasta […]…