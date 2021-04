Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, s-a aratat fascinat de Manastirea Putna și de stilul de viața al calugarilor. El a vizitat manastirea astazi și a postat impresiile pe pagina sa de socializare. ”Ierusalimul neamului romanesc ״, așa a numit poetul national al Romaniei, Mihai Eminescu,…

- Florin ”Rafael” Vasile, juniorul alungat din Ștefan cel Mare, a dat carțile pe fața la GSP LIVE, in emisiunea lui Remus Dinu, unde a vorbit de toate neregulile pe care le-a sesizat ca jucator tanar in fotbalul romanesc

- Joi, 18 martie, a avut loc o intalnire importanta pentru viitorul orasului Targu Neamț. In sala de sedinte a primariei au avut loc consultari privind strategia de dezvoltare a orasului pentru perioada 2021-2027. La invitatia primarului Daniel Harpa la consultari au participat reprezentanti ai institutiilor…

- Zi mare pentru comunitatea din Putna. Vineri, 12 martie, la Manastirea Putna, mai exact la Centrul Cultural Mitropolit ”Iacob Puteanul”, au fost semnate contractele de finanțare prin Compania Naționala de Investiții pentru doua investiții extrem de importante in valoare totala de 26,3 milioane de lei. …

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Attila-Zoltan Cseke, s-a inchinat vineri la mormantul lui Ștefan cel Mare și Sfant de la Manastirea Putna. El i-a avut alaturi pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și pe starețul Manastirii Putna, Velnic Merchisedec. Ministrula …

- Una dintre cele mai mari școli cu predare in limba romana din regiunea Cernauți se afla in comuna Crasna. Aici s-au nascut și au invațat reprezentanți de vaza ai comunitații romanești din nordul Bucovinei – Ilie Motrescu, Maria Iliuț, Ana Gherman. Prin Crasna a trecut in drumul sau spre Putna și marele…

- Dinamo si FCSB se vor infrunta intr-un moment in care formatia din „Stefan cel Mare“, chiar daca are conturile goale, e in urcare in clasament, unde rivala ei ocupa primul loc. Derby-ul va fi transmis de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si LookSport.

- Noul sens giratoriu din zona judecatoriei Targu Neamt, care se va finaliza la sfarsitul acestei saptamani, va avea in prim plan bustul voievodului Stefan cel Mare. Respectivul bust, reconditionat intre timp, a facut parte din statuile parcului Cetate, inainte ca acesta sa fie modernizat si reabilitat.…