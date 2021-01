ANUNȚ… Concursurile pentru inspectori școlari generali și generali adjuncți vor avea loc in primavara aceasta, iar cele pentru directori, in vara. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Sorin Campeanu, intr-un interviu in care a explicat necesitatea organizarii acestora. “Ele trebuie sa fie relevante.Vor trebui sa fie examene in care sa-și demonstreze competența din perspectiva Articolul Concursurile pentru inspectori vor avea loc in primavara, cele pentru directori, in vara! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .