Concursuri pentru trecere in corpul ofiterilor la politie, jandarmerie, politia de frontiera si pompieri

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a aprobat luni, 25 mai, demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor pentru trecerea agenților/subofițerilor/ maiștrilor militari in corpul ofițerilor. ”In acest sens, in perioada imediat urmatoare, la nivelul structurilor MAI se va identifica…

- Primaria Carei a reacționat dupa apariția articolului Buletin de Carei și prezinta lista cu distribuția celor 18 mii de maști primite gratuit de la Prefectura Satu Mare. Astfel, la cele 6 unitați școlare se vor oferi 1500 de maști in timp ce pentru Primaria Carei se aloca 2100 maști. Celelalte vor ajunge…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela , a declarat ca este conștient de faptul ca unii polițiști au dat amenzi in mod abuziv in perioada starii de urgența. „Am luat masuri ca sa nu se faca abuzuri. Ca ele se fac este un lucru evident, pentru ca sunt foarte mulți tineri care au facut doar șase luni Școala…

- Cea mai tranzitata ramane in continuare granița cu Ungaria, pe unde au intrat aproximativ 6.500 de persoane, cu 4.600 de mijloace de transport. Poliția de Frontiera amintește ca in prezent formalitațile de la granița includ și un control epidemiologic, dupa care mașinile sunt preluate de catre echipaje…

- Politia de Frontiera informeaza, luni, ca se constata o scadere semnificativa a tranzitului de persoane si turisme prin punctele de frontiera in perioada Sarbatorilor Pascale, de peste 90% fata perioada similara a anului trecut, dar in acelasi timp se mentine relativ constant tranzitul mijloacelor…

- Calin Dobra, presedintele CJ Timis, a anuntat ca institutia pe care o conduce a achizitionat, printre altele, 200.000 de maști și 135.000 de perechi de manuși. Echipamentele de proectie urmeaza sa ajunga la primariile din judet, Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș, ISU, Poliția de Frontiera,…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi, de la ora 10:00, declaratii de presa in format videoconferinta, dupa sedinta de guvern care s-a incheiat in jurul orei 3 dimineata si in care au fost adoptate mai multe masuri pentru sprijinirea companiilor in contextul epidemiei cu noul coronavirus.…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, marti, la bilantul MAI, ca in ultimii doi ani "nivelul de incredere al populatiei in Politie, in Jandarmerie, in Minister a scazut dramatic dupa interventia din 10 august si dupa tragedia de la Caracal” si ca isi doreste recastigarea…