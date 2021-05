Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 3 iunie 2021, reprezentanții instituțiilor publice din Mioveni se vor confrunta in cadrul celei de-a cincia ediții a „Cupei Instituțiilor Publice la Darts”. Competiția se va desfașura de la ora 10.00, la Restaurant „Roma” din Mioveni(vis-a-vis de Kaufland). De asemenea, vineri, 4 iunie, tot de…

- Prezent la conferința de presa a PSD Argeș, primarul Mioveniului, Ion Georgescu, a vorbit despre investițiile din oraș. Primarul Georgescu a anunțat ca in iulie va fi gata sala de sport din Mioveni, iar cel mai tarziu in 2023 va fi gata extinderea rețelei de gaze din cartierul Faget, o investiție de…

- Concursurile de directori se vor derula dupa aceleasi reguli precum cele de examen national, Bacalaureat, cu supraveghere video. Concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de unitati de invatamant se vor desfasura cu supraveghere video, iar subiectele vor fi transmise pe canale securizate,…

- Inscrierile pentru cea de-a doua editie a Concursului international de arte plastice si literatura 'Martha Bibescu' incep luni si vor desfasura pana pe 25 mai. "Competitia se adreseaza iubitorilor libertatii absolute reprezentata de imaginatie, in incercarea de a descoperi noi talente indragostite…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a confirmat vineri orasul german Munchen printre gazdele EURO 2020, in timp ce Bilbao a fost inlocuit de alta localitatea din Spania, Sevilla, iar meciurile prevazute la Dublin se vor disputa la Sankt Petersburg si Londra, transmite presa internationala.

- Primaria Municipiului Pitești și Consiliul Local se afla in perioada de dezbatere a bugetului municipiului pentru 2021. In acest sens, miercuri, 7 aprilie, de la ora 15:00, in Sala Mare a Filarmonicii, va avea loc o noua intalnire in cadrul dezbaterii. Sunt invitați, alaturi de executiv și consilierii…

- Pe 18 februarie, in jurul orei 18:30, politistii din cadrul Poliției 1 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un local de pe raza de competența, era in desfașurare un eveniment cu caracter privat. In urma verificarii, s-a constatat ca in incinta localului era in desfașurare un…