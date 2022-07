Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele pentru ocuparea a 209 posturi anunțate ca scoase la concurs de ANAF - 79 in aparatul central și 130 la regionala București - nu sunt deloc imbucuratoare pentru Fisc. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, in centrala au fost ocupate doar 46 de posturi, in timp ce la DGRFP București au…

- Rezultatele pentru ocuparea a 209 posturi anuntate ca scoase la concurs de ANAF – 79 in aparatul central si 130 la regionala Bucuresti – nu sunt deloc imbucuratoare pentru Fisc, relateaza Profit.ro, care precizeaza ca in centrala au fost ocupate doar 46 de posturi, in timp ce datele disponibile…

- Rezultatele pentru ocuparea a 209 posturi anuntate ca scoase la concurs de ANAF - 79 in aparatul central si 130 la regionala Bucuresti - nu sunt deloc imbucuratoare pentru Fisc, relateaza Profit.ro.

- Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar – sesiunea 2022 (inainte de inregistrarea contestațiilor) au fost publicate marți, 19 iulie, pe pagina web dedicata, https://isjvrancea.ro/…

- Aproape 59% dintre cadrele didactice din Cluj, care au susținut proba scrisa a examenului de Titularizare, au obținut note intre 7,00 și 9,99, cel mai mare procent la nivel național.Anul acesta, 146 de candidați la concursul de Titularizare au luat nota 10 la proba scrisa. Cele mai multe note de 10…

- 366 de candidați din județul Covasna au fost prezenți miercuri, 13 iulie, la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar (titularizare). Primele rezultate vor fi comunicate in 19 iulie. Proba scrisa a avut loc la…

- TITULARIZARE 2022: astazi, proba scrisa. Peste 500 de candidați din Alba, așteptați la examen. Reguli și modele de subiecte Titularizare 2022: Peste 500 de candidați din Alba sunt așteptați sa susțina proba scrisa, miercuri, in cadrul concursului. Testarea incepe de la ora 9.00 și dureaza patru ore.…

- 2.369 de candidați s-au prezentat astazi, 21 iunie, in centrele de examen din județul Buzau unde s-a desfașurat a doua proba scrisa din cadrul Examenului de Bacalaureat a absolvenților de clasa a XII-a – sesiunea 2022, proba obligatorie a profilului Ec) – matematica/profil real și istorie/profil umanist.…