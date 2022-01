Concursuri de angajare in cadrul Jandarmeriei Romane, fraudate. Mai multi ofiteri, trimisi in judecata

Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunța trimiterea in judecata a unor șefi din Jandarmerie pentru aranjarea unor concursuri pentru promovarea in funcții, scrie Mediafax. Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul anunța trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Rușanu Petruț…

- Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui numar de opt inculpați. Este vorba despre RUȘANU PETRUȚ-DANIEL,…

- Seful Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu, un fost sef de directie in cadrul Jandarmeriei Romane, adjunctul Inspectoratului de Jandarmi Vaslui si alte cinci persoane, angajati in cadrul Jandarmeriei si foste cadre militare, au fost trimisi in judecata de DNA dupa ce ar fi constituit o grupare pentru…

- Mai multe cadre militare au fost trimise in judecata de procurorii DNA fiind suspectati de fapte de coruptie. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie…

- Fostul comandant al unitatii militare 01541 din Budieni, judetul Gorj, si alte sase cadre militare au fost trimisi in judecata de procurorii militari din cadrul DNA pentru mai multe infractiuni de coruptie dupa ce ar fi achizitionat de la firme ale unui om de afaceri bunuri la preturi supraevaluate,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi barbați, un roman și un kosovar, acuzați de comiterea infracțiunilor de dare de mita și complicitate la dare de mita. Aceștia i-au oferit unui…

- Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi solicitat si obtinut pe nedrept fonduri europene nerambursabile in suma de peste 6,2 milioane de lei pentru achizitia unui utilaj industrial,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au trimis in judecata, in stare de libertate și sub control judiciar, 12 inculpați (crescatori de ovine, medici veterinari, ingineri zootehniști etc.), pentru incercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie,…