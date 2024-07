Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar acuzat de contrabanda cu țigarete, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Oamenii legii au confiscat peste 700 de pachete cu țigari. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu cei ai Secției 2 Poliție…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost avertizat, saptamana trecuta, despre faptul ca senatorul PSD de Teleorman, Danuț Cristescu, face presiuni uriașe asupra conducerii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) pentru care trei apropiați ai acestuia sa fie impuși…

- Conform unei teorii clasice, originea vieții ar putea fi rezultatul replicarii ARN-ului. Recent, oamenii de știința au facut progrese semnificative in incercarea de a recrea acest proces in laborator. Echipa de cercetare de la Institutul Salk din SUA a reușit sa creeze o molecula de ARN capabila sa…

- Intreg colectivul ISCTR Arad (Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier) il plange pe Dorin Bugariu, inspector de trafic, care a decedat mult prea... The post A mai murit un om tanar. Colectivul ISCTR Arad este in doliu. Inspectorul Dorin Bugariu s-a stins la doar 50 de ani appeared…

- Procurorii DNA vor redeschide urmarirea penala in dosarul care viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au facut controale inainte de 2021 la mai multe pensiuni si crame din judet, printre care si la Ferma Dacilor.

- Contracandidații primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu au reacționat dur, dupa scandalul monstru provocat de campania derulata sambata de USR Bacau, in ziua in care acțiunile de propaganda sunt strict interzise. Reamintim, subordonați ai primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, soția acestuia, membri…

- S-a dat start vot la alegerile europarlamentare intr-o țara din Europa, deși majoritatea statelor incep scrutinul in intervalul 6-9 iunie. Oamenii cu drept de vot au putut alege favoritii inca de azi, de la prima ora a dimineții, cu un avans de trei zile fața de alte țari. Start vot la alegerile europarlamentare…

- Gameloft iși inchide biroul din Cluj-Napoca iar oamenii sunt dați afara. La NTT Data, salariații se plang de disponibilizari mascate. Compania franceza de jocuri video Gameloft a anunțat astazi inchiderea studioului sau din Cluj-Napoca, o decizie care va afecta 136 de angajați. Motivul invocat de companie…