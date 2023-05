Concursul pentru conducerea instantelor. Cand va sustine presedintele Tribunalului Constanta testarea scrisa pentru functie

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul de la Judecatoria Chișinau, Ion Chirtoaca, este suspendat din funcție pentru o perioada de 3 ani. O decizie in acest sens a fost luata astazi de catre Consiliul Superior al Magistraturii.

- Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit data la care candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea functiilor de conducere din tara vor sustine proiectul privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere. La nivelul instantelor arondate Curtii de Apel Constanta, exista un singur…

- De la inceputul acestui an, judecatorul Mihaela Cristina Gradinariu a asigurat si functia de presedinte al Tribunalului, in urma pensionarii magistratului Cristina Ramona Duta.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat listele finale ale candidatilor la concursul organizat pentru ocuparea functiilor…

- Judecatorii stagiari din Constanta, dar si din tara se pregatesc pentru sustinerea probelor orale in cadrul examenului de capacitate organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.Probele se vor desfasura incepand cu sfarsitul acestei saptamani, la sediul Institutului National al Magistraturii, din…

- Afisarea tabelului de clasificare a candidatilor va avea loc pe 15 iunie 2023. Candidatii declarati admisi vor fi numiti in functie de Sectia pentru Judecatori a CSM pentru un mandat de trei ani.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat listele cu judecatorii ale caror candidaturi au fost admise…

- Astazi, 17 martie 2023, este ultima zi in care pot fi depuse candidaturile pentru functiile de conducere, in ce priveste instantele din Constanta, cea mai importanta fiind cea de presedinte al Tribunalului. In Sectiunea Document puteti consulta Anuntul CSM privind criteriile orientative ale structurii…

- A inceput batalia pentru PNL Bucuresti. Dupa demisia lui Ciprian Ciucu, surse politice spun ca tot mai mulți lideri isi doresc sa preia aceasta funcție. Cine este favorit pentru sefia PNL Bucuresti si care este de fapt miza pentru aceasta functie.