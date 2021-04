Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a organizat concursul „Școala de Arta Timișoara, desfașurat in mediul online, in perioada februarie – martie 2021. Dupa lungi dezbateri ale membrilor juriului, concursul și-a desemnat caștigatorii. In cadrul acestuia, peste 140 de elevi de la Școala de Arta…

- Toate localitațile din Timiș cu rata de infectare peste 6 la mia de locuitori vor suspenda cursurile fața in fața timp de 14 zile. Potrivit IȘJ Timiș, școala se face doar online, in baza unui ordin comun din 6 martie. Simularea pentru Bacalaureat se amana in Timișoara, Giroc și Lovrin, dar se poate…

- COMUNICAT Inscrieri deschise la doua noi programe educaționale dedicate spațiului cultural, cu ocazia ediției online a TMcult® - un proiect al Asociației Culturale Contrasens. Operatorii și managerii culturali, jurnaliștii și toți cei interesați sa iși asume un rol in susținerea și dezvoltarea culturii…

- Se modifica masurile de organizare a cursurilor in unitațile de invațamant in zonele cu incidența cuprinsa intre 3 și 6/1000 Post-ul Reguli noi pentru școli, in scenariul roșu. Cine merge fizic la școala și cine ramane in online apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, doreste initierea unui program de ore remediale pentru elevi in valoare de 240 de milioane lei, suma din care sa fie platiti profesorii ce vor sustine aceste ore. “Am estimat un numar mediu de pregatire remediala de 5 ore pe saptamana pentru aceia care au nevoie,…

- COMPETIȚIE… Concursul online de dezvoltare a calitaților interpretative, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT), s-a bucurat de un real succes in randul liceenilor din județul Vaslui și nu numai, caci in competiție s-au inscris și elevi din Republica…

- Primarul Dominic Fritz se plange ca nu va putea deschide centrele de vaccinare pentru ca legislația este neclara și nu știe cum poate angaja personal fara sa aiba probleme cu legea. Nu mai puțin de 17 centre de vaccinare trebuie sa fie deschise in oraș pentru cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare,…