Școala Gimnaziala Nr. 79 din București este caștigatoarea MARELUI PREMIU al competiției, care consta intr-un display interactiv de ultima generație, oferit de MGT Educațional, partener al acestui concurs. In urma centralizarii rezultatelor obținute de cei peste 10.000 de elevi care au susținut acest concurs, 680 de elevi au obținut punctajul maxim la proba de cultura […] The post Concursul Național Interdisciplinar ”ARISTOTEL” – Ediția 2021 și-a desemnat caștigatorii first appeared on Suceava News Online .