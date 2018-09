Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu” 2018 Muzeul Național al Literaturii Romane Iași a lansat inscrierile pentru Concursul Național de Proza „Mihail Sadoveanu”, concurs ce se adreseaza autorilor romani de orice varsta, din Romania și din afara granițelor țarii, care nu au debutat editorial. Pana la data de 12 octombrie 2018, participanții trebuie sa trimita un exemplar din 1-3 lucrari in proza, inclusiv fragmente de roman, de pana la 15 pagini fiecare. Lucrarile, redactate in format electronic (font Times New Roman, marime 13, interlinie 1) și printate in format A4, trebuie semnate cu un motto și trimise sau depuse la secretariatul Muzeului… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 22% dintre unitațile de invațamant din Romania sunt in curs de renovare la inceput de an școlar, lucrarile fiind incepute in ultimii cinci ani de zile, arata datele Ministerului Educației, scrie Mediafax. In ultimii 5 ani au fost demarate lucrari de investiții in mai multe unitați…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adriana Saftoiu , f. consilier prezidential, f. deputat PNL (n. 1967); Alexa Visarion , regizor și scenarist (n. 1947); Aurelian Prodan , Contraamiral de flotila (r) (n. 1947); Catalin Croitoru , f. lider sindical, f. consilier prezidential, f. deputat PSD/f.…

- Podul de la Maracineni se redeschide dupa patru luni de lucrari. Restricțiile de circulație de pe podul, care este principala legatura dintre Muntenia și Moldova, vor fi ridicate incepand de joi dimineața. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au anunțat…

- Inscrierea in competitie se poate face pana pe data de 12 octombrie, cei care doresc sa participe urmand sa trimita un exemplar din 1-3 lucrari in proza, inclusiv fragmente de roman, de pana la 15 pagini fiecare. Lucrarile, redactate in format electronic (font Times New Roman, marime 13, interlinie…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca incepand de astazi, circulatia feroviara intre Sighisoara si Danes se va desfasura pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construita pe intervalul de statii Sighisoara-Atel, care cuprinde 4 poduri feroviare, printre care podul in forma…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, participa miercuri, 25 iulie la o conferința ținuta la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Manifestarea se desfașoara in cadrul expoziției temporale „Tratatele Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920)”, unde vor fi prezentata…

- Ambasada Georgiei in Romania și Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției „100 de ani de la Prima Republica Democrata a Georgiei”, miercuri, 25 iulie 2018, orele 16:00, la sediul MNIR (Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București), in prezența E.S. Domnul Nikoloz Nikolozishvili…

- Revista de cultura „Tribuna” si Muzeul de Arta Cluj-Napoca, institutii care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, in colaborare cu Asociatia Nationala a Gravorilor din Italia (Associazione Nazionale Incisori Contemporanei) organizeaza in perioada 27 iunie - 15 iulie 2018, expozitia…