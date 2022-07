Concursul Naţional de Pescuit pentru Persoanele cu Deficienţe de Vedere, la a patra ediţie Consiliul Judetean Galati in parteneriat cu Asociatia Nevazatorilor din Romania organizeaza de cativa ani cel mai important concurs de pescuit destinat persoanelor cu deficiente de vedere. Cea de-a patra editie a “Concursului National de Pescuit pentru Persoanele cu Deficiente de Vedere” se va deesfasura la Balta Zatun pe data de 28 iulie 2022. “Continuam si anul acesta un proiect de suflet pentru mine, care aduce atat de multa bucurie si care inseamna foarte mult pentru persoanele cu deficiente de vedere. Acest frumos si deosebit eveniment inseamna relaxare, socializare si multa voie buna pentru… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 iunie – 1 iulie a.c., politisti de rutiera si ordine publica din Bistrita-Nasaud, Calarasi, Caras-Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mehedinti, Buzau, Dolj, Maramures, Mures, Neamt, Timis, Braila, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea si Bucuresti au actionat pentru prevenirea accidentelor…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Sibiu, Brașov, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau, Covasna, Vrancea, Bacau, Neamț și Harghita. In aceste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in intervalul 4 iunie, ora 12:00 – 5 iunie, ora 3:00, in zone din 29 de judete.Conform prognozei de specialitate, in intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Toate judetele din vestul tarii vor fi afectate. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin,…

- Meteorologii au emis vineri o noua avertizare Cod galben de averse și vant valabila in 16 județe din țara. Sunt vizate județele Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Valcea, Dolj, Brașov, Argeș, Olt, Covasna, Dambovița, Prahova și Buzau.

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben pentru intervalul orar 12.00 – 23.00, in 28 de judete din tara. Cantitatile de apa vor depasi pe 30 l/mp si izolat 40 l/mp. Avertizarea Cod galben vizeaza judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras Severin,…

- Chiar daca nu ai deloc experiența militara anterioara, poți fi angajat intr-o funcție de soldat/gradat profesionist daca indeplinești criteriile de recrutare și selecție necesare și urmezi un program de instruire cu durata de 2-5 luni, desfasurat intr-unul din centrele de instruire/unitatile de instructie…

- Condiții de recrutare MApN 2022: S-a dat startul inscrierilor la școlile militare. Cum afli ce funcții sunt disponibile MApN scoate 1.049 de locuri pentru seria de formare. Locurile scoase la concurs sunt disponibile in: Alba, Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Braila, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Cluj, Constanta,…