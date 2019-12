Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorul etapei naționale a concursului internațional „Afișe pentru Pace 2019”, elevul Toma Andrieș de la Colegiul Național de Arta „George Apostu”, a fost premiat, zilele trecute, de Lions Club Moldova Bacau. Au fost premiați, de asemenea, și elevii care s-au situat pe locurile al doilea (Carla…

- Un nou proiect ERASMUS + Acțiune cheie 2, derulat de Colegiul Național de Arta „George Apostu”, in parteneriat cu școala Cpi As Mirandas din Spania, inițiatoarea proiectului și Italia, Polonia, Grecia și Turcia. Prima mobilitate a avut loc in Ares, Spania, la școala coordonatoare, unde am participat…

- *lucrarea, promovata de LIONS Club Moldova, aparține elevului Toma Andrieș, de la Colegiul Național de Arta „George Apostu” Bacaul reprezinta pentru a doua oara, consecutiv, Romania la Concursul internațional „Afișe pentru Pace”, organizat anual de LIONS Clubs International. Tema concursului este „A…

- In perioada 17-21 noiembrie 2019 , Colegiul Național de Arta „George Apostu” este gazda partenerilor din cinci țari implicate intr-un proiect Erasmus+: Polonia, Grecia, Spania, Portugalia, Italia. Activitațile au ca tema majora predarea prin intermediul mijloacelor IT și artistice de expresie versus…

- Asociația Culturala Armonie și Culoare Bacau a organizat in perioada 8-9 noiembrie 2019, la Colegiul Național de Arta „George Apostu”, cea de-a III-a ediție a Concursului de Teorie Muzicala „Emil Alexandrescu”. Evenimentul a insumat 135 de participanți de toate varstele, din Iași, Botoșani, Slobozia…

- „S.O.S. cultura in peisajul rural bacauan” este un proiect inițiat de Asociația Pentru Arta și Educație „George Apostu” Bacau avand ca susținatori Colegiul Național de Arta „George Apostu” Bacau și Filarmonica „Mihail Jora”. Proiectul este cofinanțat de Județul Bacau prin Programul anual al finanțarilor…

- De 24 de ani, in fiecare luna octombrie, Bacaul se distinge pe harta culturala a Romaniei cu un proiect de inalta ținuta academica. Fiind o veritabila „marca inregistrata” a Centrului de Cultura „George Apostu” din Bacau, Simpozionul Național de Estetica va propune publicului iubitor de frumos, in perioada…