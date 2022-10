Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu nr. 30 a Festivalului Internațional de Film de Scurt-mertaj Alter-Native din Targu Mureș s-a incheiat ieri. Marele premiu al acestei ediții a fost acordat peliculei "Poate intunericul ma va acoperi" din Romania, regizat de Andrei Epure. Directorul festivalului, Sipos Levente, despre premiile…

- Cinci femele și patru masculi gazduiți la Gradina Zoologica din Targu Mureș, Romania, vor ajunge in cel mult doua zile intr-o rezervație din statul american Colorado. Alți doi lei care au gasit adapost la Radauți pleaca spre un sanctuar din Africa de Sud. A durat patru luni pana ce o fundație din Africa…

- A doua ediție a singurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș.Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș!BONUS!!! Un loc de joaca…

- Primaria Municipiului Constanta alaturi de Ordinul Arhitectilor din Romania OAR , cu sprijinul Filialei Teritoriale OAR Dobrogea anunta oficial lansarea Concursului International de Solutii "Parc DN3C".Potrivit unui comunicat al Primariei Constnata, concursul are ca scop selectarea celei mai bune solutii…

- O refugiata din calea razboiului din Ucraina, Halina Karaciunova, a obtinut o bursa din partea Ambasadei Frantei la Bucuresti pentru promovarea unui proiect de prevenire a traficului de persoane in randul conationalilor ei, refugiati in Romania, iar primul eveniment de popularizare a acestui risc va…

- Jocurile Europene Universitare 2022 s-au desfașurat in perioada 17 – 30 iulie 2022, in orașul Lodz, din Polonia, pe 20 de ramuri sportive, cu peste 6000 de sportivi participanți din 46 de țari. La disciplina karate, Romania a fost reprezentata de 12 karateka, dintre care trei studenți ai Universitații…

- De azi, 24 iulie, pana in 31 iulie 2022, in Poiana Brașov se desfașoara Festivalul Internațional de Sah al Brașovului, editia a VI-a, cea mai importanta intrecere sahista din judetul Brașov. La intrecerea organizata de CS Sah Club Brașov vor concura peste 150 șahiști din Anglia, Franta, Polonia, Ucraina,…

- Joi, 21 iulie, retailerul scandinav de mobilier si produse pentru casa, Jysk, inaugureaza cel de-al 124-lea magazin din Romania, la Sovata, pe strada Primaverii nr. 58, anunța msnews.ro. Magazinul, cu o suprafata de 1.300 mp, va funcționa dupa programul luni-duminica intre orele 10.00-20.00. Jysk mai…