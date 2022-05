Concursul Enescu 2022: Cum va decurge și ce valoare au premiile Peste 100 de tineri muzicieni din 32 de tari s-au inscris la a XVIII-a editie a Concursului International George Enescu, la cele patru sectiuni dedicate: violoncel, vioara, pian si compozitie, anunța ARTEXIM, intr-un comunicat de presa. Cei mai multi concurenti sunt din Romania – 16, urmata de China – 15 si Coreea de Sud – 14. Cel mai tanar concurent inscris la editia din 2022 este un violoncelist de 13 ani, iar media de varsta a aplicantilor este de 25 de ani. „In aceste vremuri complicate, am avut peste 100 de candidati inscrisi la Concursul International George Enescu. Urmatorul pas este ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform programului anuntat de Guvern, la ora 11,30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate discuții, o intrevedere in plen a celor doua delegatii, cu participarea comisarului european pentru Transport, Adina Valean, precum si participarea la…

- Joi, 28 și vineri, 29 aprilie 2022, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” prezinta, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, un concert condus de dirijorul german Ido Arad. Programul este alcatuit din Concertul nr. 5, in mi bemol major, pentru pian si orchestra, op. 73, Imperialul,…

- O hunedoreanca a primit titlul de asistent social al perioadei 2020-2021. Camelia Uța a fost declarata caștigatoare a premiului „Asistentul social al perioadei 2020-2021” in cadrul Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala. Evenimentul s-a…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Sambata, 12 martie, Orchestra Romana de Tineret, condusa de dirijorul Cristian Mandeal, prezinta publicului, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, Uvertura operei Rapirea din Serai KV 384 de W. A. Mozart si Concertul pentru vioara, pian si orchestra in Re major, K. Arh. 56/315f de W.A. Mozart/Philip…

- Renumita violonista japoneza Sayaka Shoji va interpreta, joi si vineri, la Ateneul Roman, de la ora 19.00, Concertul in re minor pentru vioara si orchestra, WoO 23 de Robert Schumann, alaturi de Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” condusa de dirijorul principal Gabriel Bebeselea.…

- Guvernul Romaniei a transmis, oficial, ca nu au fost masurate creșteri ale radioactivitații in aer, dupa ce trupele rusești au preluat controlul asupra centralei dezafectate de la Cernobil, din Ucraina. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane, respectiv de CNCAN, nu exista o inregistrare…

- Constantin Brancuși, sculptorul roman considerat unul din primii mari creatori ai artei moderne, a fost prieten cu multe personalitați remarcabile. Dintre aceste prietenii se detașeaza clar cea cu James Joyce, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea, Inspirata de prietenia…