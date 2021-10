Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, i-a adresat omologul sau portughez rugamintea de a examina recunoașterea certificatelor de vaccinare emise de autoritațile din Moldova, asta pentru a putea asigura calatorii fara restricții in Portugalia. O solicitare in acest sens a fost facuta ieri, in marja Segmentului…

- Parlamentul a votat desemnarea a cinci membri in Comisia Electorala Centrala. Este vorba despre candidaturile propuse de Partidul Actiune si Solidaritate. Candidatura propusa de Partidul Politic Sor nu a intrunit numarul necesar de voturi, iar candidaturile propuse de Blocul Comunistilor si Socialistilor…

- Scriitorul Igor Guzun a tradus recent volumul de versuri al poetului și editorului rus Ed Pobuzhansky „Aripi uitate” (in rusa: ”Забытые крылья”), originar din R. Moldova, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Solicitat de agenție, Igor Guzun a menționat ca volumul ”Aripi uitate” include peste…

- Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala din cadrul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti (UNMB) organizeaza un nou concurs de admitere. Candidatii pot opta pentru mai multe specializari printre care si Muzica Bizantina, potrivit basilica.ro. Cea de-a doua sesiune…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat prestatorului completarea/revizuirea documentatiei transmise pentru Autostrada Targu Mures - Targu Neamt in cel mai scurt timp posibil, astfel incat finantarea acestui obiectiv din fonduri europene nerambursabile sa…

- Dupa seceta de anul trecut, sectorul vitivinicol incepe sa-si revina. In primele sapte luni ale anului, Moldova a exportat vin in valoare de 1,6 miliarde de lei, cu aproape 16 la suta mai mult fata de aceeasi perioada din 2020.

- Jurnalistul Ivan Sveatcenko este convins ca in prezent in Moldova nu exista nici o amenințare pentru limba rusa. El a anunțat acest lucru in cadrul emisiunii „Territoria svobodi” («Территория свободы») cu Lilia Burakovski, relateaza Noi.md cu referire la Lisa.md. Solicitat sa raspunda daca problema…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca a atentionat Guvernul pentru emiterea unei ordonante de urgenta privind incheierea de acte aditionale referitoare la valoarea reala a lucrarilor ca urmare a "exploziei" preturilor la materialele de constructie, mentionand ca, in caz contrar, exista…