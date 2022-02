Concursul de angajare de ambulanțieri la SAJ Gorj, anulat A fost anulat concursul pentru angajarea a trei ambulanțieri la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Gorj. Concursul a fost suspendat inițial dupa proba scrisa, in urma contestației unuia dintre candidați. Miercuri, șefii Serviciului de Ambulanța Județean Gorj au decis sa anuleze concursul, ca urmare a unor contestații depuse și la instanța de judecata. Legat de concurs au fost lansate mai multe acuzații privind existența unor nereguli. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

