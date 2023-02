Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din Satu Mare au realizat 94 de acțiuni de control in perioada 23-30 decembrie 2022, verificand unitațile de abatorizare, unitațile de procesare a carnii și a laptelui, unitațile de catering, depozitele alimentare,…

- Vlad Voiculescu, fost ministru USR al Sanatații, se declara nemulțumit de faptul ca Guvernul Ciuca doar a redus cuantumul pensiilor de serviciu acordare unor categorii profesionale, cum ar fi magistrații și militarii, nu le-a eliminat complet. Voiculescu intervine intr-un limbaj care lasa se ințeleaga…

- Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza. Avaria s-a produs in timpul efectuarii unor lucrari de introducere a canalizarii. Mai multe localitați din zona ar fi ramas fara curent electric.Mai multe echipe de la Electrica au mers la fața locului și au remediat problema, scrie presa locala.Prefect: A reușit…

- Un muncitor care efectua lucrari la reteaua de canalizare din Halmeu, judetul Satu Mare, a lasat zeci de familii in bezna. In timp ce sapa cu un buldoexcavator, barbatul a rupt un cablu si a provocat o pana de curent in toata zona. Nu doar localnicii au avut de suferit. Toate TIR-urile care urmau sa…

- Consiliul Județean Argeș organizeaza, miercuri – 21 decembrie, la Muzeul Golesti, evenimentul „Traditii și obiceiuri de Ignat din comuna mea”. O manifestare tradiționala și, in același timp, filantropica. In tradiția populara, Sfantul Ignat este frate cu Moș Craciun, caci el este cel care, batand la…

- Pe masura ce semifinala se apropie, presiunea este tot mai mare in echipele celor trei chefi. Concurenții nu numai ca au parte de probe dificile, ci și de accidentari care ii pot scoate din competiție. A fost și cazul Madalinei Crețan, soția regretatului repper Nosfe, din Șatra Benz. La battle-ul de…

- Un barbat recidivist din Satu Mare a reușit sa pacaleasca atit firma de curierat, cat și pe cea care i-a vandut doua telefoane in valoare de peste 10.000 de lei. El a fost condamnat pentru fapta sa.

- Platforma Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita, a fost pe 5 noiembrie gazda unei premiere la nivel național – Consiliul Județean Harghita, instituțiile sale subordonate, ADI SIMD Harghita și Asociația Club Sportiv AT MOTORSPORT, organizand primul concurs de…