Stiri pe aceeasi tema

- „Marea victorie a unei eroine în lupta împotriva mafiei din fruntea Apele Române Someș-Tisa Cluj. Florina Rus a avut curajul sa se opuna unui abuz clar, demonstrat în instanța, comis de Valentin Avram, o pila a PNL Cluj. …

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, pe Facebook, ca instanta a respins o cerere a PSD Sector 1 de anulare a hotararii Biroului Electoral Central prin care au fost centralizate rezultatele alegerilor pentru primarii sectoarelor din Bucuresti si din alte localitati, informeaza Agerpres…

- O angajata a Directiei de Sanatate Publica Neamt a fost retinuta, miercuri, pentru doua fapte de trafic de influenta, fiind acuzata ca a solicitat și primit cateva mii de euro pentru a contribui la angajarea unei asistente medicale la Spitalul Județean Neamț, informeaza Agerpres . Angajata DSP Neamt…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dispus joi excluderea din magistratura a judecatoarei Ileana Alexandru de la Tribunalul Calarasi, pentru savarsirea mai multor abateri disciplinare. Alți doi judecatori, dintre care unul pensionat intre timp, au fost sancționați.…

- Intr-un singur an pe rolul instantelor s-au inregistrat 3.594 de litigii pe legea darii in plata., dintre care au fost solutionate doar 593: 357 in favoarea bancilor si 236 in favoarea debitorilor, a declarat intr-un interviu acordat „Adevarul” Alexandru Paunescu, presedintele CSALB.

- Tribunalul Bucuresti continua, marti, dezbaterile in dosarul trecerii insulei Belina si a Bratului Pavel de la Apele Romane la Consiliul Judetean Teleorman, acesta fiind primul termen dupa vacanța judecatoreasca. Citește și: Poziție FERMA a șefului DNA in fața judecatorilor din CSM - Respinge…

- Sefa firmei pirotehnice inculpata in Dosarul Colectiv, Daniela Nita, a fost gasita moarta, au declarat surse pentru Adevarul. Daniela Nita detinea firma de artificii livrate clubului in noaptea concertului Goodbye to Gravity, care au pornit incendiul din 30 octombrie 2015.

- Concurs cu premii in promisiuni pentru cine raspunde la aceasta intrebare Minte Deian Sorescu? Minte Iuliu Mureșan? Sa vedem ce au spus cei doi și, ca niște mici exploratori familiarizați cu vegetația și fauna din fotbalul nostru, sa incercam sa aflam care este adevarul. Adevarul, ce noțiune pretențioasa,…