Stiri pe aceeasi tema

- O noua asociație ar putea fi inființata la nivelul Vaii Jiului pentru gestionarea maidanezilor. Municipalitatea de la Petroșani s-a retras din asociația care la nivel județean se ocupa de capturarea cainilor maidanezi. “Am avut o intalnire cu ceilalți primari din Valea Jiului și vrem sa punem…

- A fost un plin pentru campaniile de promovare a destinațiilor de turism din Serbia la Timișoara, campanii desfașurate de catre organizațiile de turism ale țarii vecine, cu sprijinul Consulatului General al Republicii Serbia la Timișoara, a Uniunii Sarbilor din Romania și gazduite de Restaurantul Lloyd,…

- Incepand de anul viitor, tarifele percepute de Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru montarea de stenturi contra cost se vor diminua considerabil. Potrivit unei hotariri aprobate in unanimitate de consilierii județeni, pentru un stent simplu tariful va scadea de la 11.900 la 2.500 de…

- Fostul baron de Braila, Gheorghe Bunea Stancu, cere la instanta suprema revizuirea deciziei definitive prin care a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie legate de finantarea a doua cluburi sportive.In luna iunie Bunea Stancu a fost condamnat…

- Imbulzeala la depunerea sacilor cu buletine de vot, la sediul Biroului Electoral Județean. Peste o mie de persoane s-au inghesuit pe ușile salii din Consiliul Județean, acolo unde trebuie lasate buletinele de vot, spre numarare. Pentru a scapa probabil, cat mai repede de sarcina buletinelor de vot,…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat in centrul municipiului Brasov pentru a comemora victimele tragediei de la "Colectiv", de la care se implinesc patru ani. In fata Palatului administrativ, in care isi au sediul Prefectura si Consiliul Judetean, precum si in Piata Sfatului, cativa tineri, alaturi de…

- Monumentul istoric ‘Casa Tatovici’, care adaposteste in prezent Sectia de stiinte ale naturii si acvariu a Muzeului Vrancei, va fi consolidat si reabilitat in cadrul unui proiect cu fonduri europene in valoare de circa 2,5 milioane de euro, a informat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. ‘Monumentul istoric…