n perioada 5-8 ianuarie 2023, in Italia, la Udine, a avut loc etapa de Circuit Mondial la categoria Juniori U20 la scrima, unde floretistul Alexandru Macovei, legitimat la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, a reprezentat țara noastra. In competiție au intrat 195 de floretiști reprezentand 33 de țari. Avand o grupa cu tragatori experimentați, Alexandru a reușit sa treaca mai departe cu doua victorii, dar in prima etapa eliminatorie a pierdut in fața australianului Colgan Thomas, incheind, la final, pe poziția 137. Intors in țara, sportivul de la CS Petrolul iși continua antrenamentele sub supravegherea…