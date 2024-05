Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean maghiar care s-a prezentat la volanul unui autoturism deși nu avea permis de conducere. In data de 15 mai a.c., in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, județul Satu Mare s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean…

- Vineri, 26 aprilie, Patric Ghebaru, directorul Penitenciarului Mioveni, a primit vizita ministrei Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, și vizita Alinei Gorghiu, ministra Justiției din Romania.„Am fost onorați și incantați sa primim in unitate doua dintre cele mai puternice femei…

- Printul Paul Phillipe al Romaniei a fost depistat intr-un resort, in urma activitatilor de cooperare intre Politia Romana si Politia din Malta.Din imaginile difuzate de Ziarul de Iași se observa ca cei 2 sunt conduși la o mașina parcata in fața intrarii principale a hotelului, fara a opune rezistența.…

- "In condițiile in care Romania nu a revendicat postul de adjunct al secretarului general NATO, in numele cui se afla acolo, care este statul care l-a susținut, care i-a cedat locul? Statul roman n-a cerut acea funcție. Traian Basescu, atac dur la Coldea: "Are un comportament public neadecvat. SRI ar…

- Tinerii ar putea obține permisul autor inca de la 17 ani și pot conduce orice mașina, insa cu o singura condiție. Aceea sa fie insoțiți de un adult care are cel puțin 10 ani experiența. Specialiștii europeni cred ideea unui permis de conducere cu o perioada de adaptare la condițiile din trafic ar putea…

- Ministerul Afacerilor Interne va creste numarul politistilor romani care sa colaboreze cu cei italieni in scopul de a-i gasi pe membrii gruparilor criminale care acționeaza in Romania, a afirmat, duminica, ministrul Catalin Predoiu.

- Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca procesul de digitalizare a serviciilor oferite cetatenilor continua, astfel ca, incepand cu acest an, inmatricularea vehiculelor va fi posibila online, la cateva click-uri distanta, prin intermediul unei platforme a Directiei Generale Permise de Conducere…