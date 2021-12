Stiri pe aceeasi tema

- Devenita tradiție, acțiunea de caritate desfașurata in preajma Sfantului Nicolae la secția de pediatrie a Spitalului Municipal din Targu Secuiesc a ajuns la cel de-al zecelea an. De zece ani consecutiv, jandarmii Detașamentului 3 din Targu Secuiesc condus de lt.col. Cristian Apostol au fost…

- Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” al Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe a derulat și in acest an, in perioada 15 martie-15 noiembrie, cele trei proiecte despre care putem afirma ca au intrat, deja, in tradiție, și-anume „Atelierul de pictura pe sticla”, „Sa cantam impreuna” și „Sa impletim…

- Doua table interactive moderne au ajuns luni, 18 octombrie a.c., la Școala Generala „Avram Iancu” și la Liceul Teoretic „Korosi Csoma Sandor”din Covasna, in cadrul Campaniei „Scoli inteligente pentru tinerii covasneni”,inițiata de catre Felicia Maria Muntean, consilier local al orașului Covasna. Vorbindu-ne…

- Opera Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” reiau din mijlocul acestei saptamani o frumoasa tradiție, chit ca Pandemia a perturbat atatea manifestari interesante. Insa colaborarea dintre cele doua prestigioase instituții de arta continua in pofida vicisitudinilor, iar miercuri, 20 octombrie 2021, de la…

- Banca Comerciala Romana organizeaza a doua ediție a concursului național de desene Școala Banilor Bine-Crescuți; Competiția se desfașoara in perioada 13 octombrie – 15 decembrie și este adresata tuturor elevilor cu varste cuprinse intre 6 și 11 ani; La concurs sunt invitate sa se inscrie, pana pe…

- Primaria Sfantu Gheorghe si Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj Napoca vor demara anul viitor un program pentru tineret, subventionat din bugetul local, de invatare a limbilor romana si maghiara. Programul s-a conturat in urma unei consultari a tinerilor din municipiu, care a relevat faptul ca…

- Programul de subventionare a chiriilor pentru tinerii care locuiesc, lucreaza sau sunt studenti in Sfantu Gheorghe ar putea deveni functional din luna decembrie, a declarat marti viceprimarul municipiului Vargha Fruzsina. Potrivit unui proiect de hotarare aflat in dezbatere publica pe site-ul Primariei,…