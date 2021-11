Concurs pentru șefia Direcției Sanitară Veterinară Mureș Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) organizeaza concurs de promovare in funcție publica de conducere pentru ocuparea unor posturi vacante de director executiv, clasa I, din statele de funcții ale direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, instituții publice aflate in subordinea ANSVSA. Pe lista funcțiilor scoase la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22.10.2021, s a publicat in Monitorul Oficial decizia prin care Alexandru Nicolae BOCIU, vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, exercita atributiile presedintelui, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pana la numirea…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii au inceput goana dupa carnea de porc pe care s-o așeze pe masa de Craciun. Din pacate, mulți comercianți incearca sa vanda ilegal animale bolnave, care pun in pericol sanatatea consumatorilor. Vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si…

- Președintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert-Viorel Chioveanu, a fost eliberat din functie printr-o decizie a prim-ministrului interimar Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Nu este singura schimbare care…

- Carrefour Romania a retras de pe piața și a rechemat de la consumatori un sortiment de toba de porc, dupa ce a fost depistata Listeria monocytogenes, a anunțat sambata Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). ANSVSA informeaza ca societatea Carrefour Romania…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) se afla in centrul unui scandal de proporții, dupa ce șeful Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, a numit recent la conducere o persoana din afara institutiei, in locul Floricai Barbuceanu.…

- Primaria municipiului Targu Mureș organizeaza Concurs de proiecte pentru finanțarea nerambursabila a proiectelor sportive pentru semestrul I al anului 2022. "Obiectivul general al acestui program de susținere il constituie dezvoltarea sportului de performanța targumureșean, al sportului școlar și al…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a lansat controale pe intreg lantul de procesare si comercializare din Romania a carnii de pasare si a oualor provenite din statele Uniunii Europene, dupa ce in ultimele luni a fost inregistrata o crestere a alertelor…

- Niciun caz nu s-a inregistrat, insa, in gospodarii. Seful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dr. Dorin Enache. Ultimele cazuri de pesta porcina la animalele crescute in gospodarii din județul Brașov s-au inregistrat in luna august, la Ticușu Vechi. Atunci au fost sacrificate…