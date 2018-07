Stiri pe aceeasi tema

- FELICITARI! Absolventii vasluieni cu note mari la Bacalaureatul de anul acesta continua sa inregistreze succese, clasandu-se, in urma admiterii, printre primii pe lista la facultatile si specializarile pe care le-au ales. De exemplu, la Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi…

- In prezent, mediul de business se implica intr-o campanie de notorietate pentru Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), dupa ce a sprijinit in aceasta primavara caravanele regionale ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" si Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa".…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat ca a scos la concurs 722 de locuri bugetate pentru absolvenții de liceu care vor sa susțina examenul de admitere la aceasta instituție de invațamant superior.

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, Societatea de Boli Infectioase si HIV/SIDA si Asociatia Institutul Pan-European de Cercetare "Prof. Dr. Vasile Luca" organizeaza in perioada 21 - 23 iunie 2018, la Centrul de Conferinte…

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, in domeniile medicina, medicina...

- 18 lectori din strainatate si 91 din țara participa, in perioada 24-27 mai, la „Primavara Dermatologica Ieseana” Teme de dermatologie, situate la interfața cu alte specialitați, dezbatute la cursuri, prelegeri și workshop-uri, susținute de catre lectori de elita, se inscriu in registrul celei de a VII-a…

- Aula Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi gazduieste pe 18 și 19 mai conferinta „Preventia obezitatii la varsta copilariei – Tradițiile sanatoase in prevenția obezitații”, editia a VI –a, din cadrul programului „Traista cu sanatate. Traditii sanatoase pentru copii sanatosi”.…

- Una dintre cele mai importante personalitați ale medicinei romanești, Prof. Dr. Vasile Astarastoae, fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, membru al mai multor organizații științifice naționale și internaționale, a dezvaluit un caz petrecut chiar sub ochii lui,…