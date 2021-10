Concurs pentru directori de şcoli: Peste o treime au picat Ministerul Educației a anunțat ca 5.676 de candidați la posturi de director de școala au promovat proba scrisa, ceea ce inseamna 65,8%. Ministerul Educației a anunțat ca au fost validați pentru a participa la concurs 9.110 candidați, iar 8.627 dintre aceștia, adica 94,7% s-au prezentat și au finalizat proba. 5.676 au promovat proba, ceea ce inseamna 65,8%, inainte de contestații, obținand cel puțin nota 7. Niciun candidat nu a fost eliminat din concurs. Județele cu cele mai bune rezultate sunt: Cluj (93%), Salaj (81%), Mureș (78%), in timp ce rezultate slabe s-au obținut in județele: Mehedinți… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Ministerul Educatiei anunta ca 65,8 la suta dintre candidatii care au participat la proba scrisa pentru ocuparea functiilor de director de scoli au promovat, inainte de contestatii. Cele mai bune rezultate au fost in judetele Cluj, Salaj si Mures, iar cele mai slabe in Mehedinti, Calarasi si Satu…

