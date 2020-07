Concurs naţional de proză numai pentru debutanţi, la Iaşi. Sunt multe premii Participantii pot fi autori romani si din afara granitelor tarii, care nu au debutat insa editorial. Cei care doresc sa se inscrie pot trimite de la una pana la trei lucrari in proza, inclusiv fragmente de roman, de maximum 15 pagini fiecare, pana pe 1 ocotombrie. Concursul isi propune sa descopere talente literare si sa sustina creatia literara contemporana. Concurentii pot trimite prin posta sau depune lucrarile doar redactate electronic si printate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

