Stiri pe aceeasi tema

- Cu o cariera de peste 30 de ani și o mulțime de hituri ajunse la inimile fanilor, Direcția 5 va susține un concert la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului național pe care muzicienii il efectueaza in aceasta perioada. Concertul din Timișoara va avea loc marți 7 martie de la ora 19.30…

- In perioada 1-31 Martie 2023 Primaria Municipiului Turda și Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda organizeaza concursul național de fotografii cu tema „Lectura in zeci de ipostaze”, ediția a XIII-a, cu elevi din gimnaziu și licee. Dragi elevi, va invitam sa participati cu una sau mai multe fotografii…

- La sfarșitul anului trecut, colectivul timișorean MCs United a lansat un nou nou concept de sesiuni in studio sub genericul MFR Live, care iși propune sa stranga laolalta spiritul acestei comunitați din zona noastra și care a lansat deja cateva episoade. Cel mai nou protagonist al acestei serii este…

- Duo-ul timișorean We Are Creepz a lansat un nou material discografic care poarta numele de „Degringolada“, albumul aparut la casa de discuri Psihodrom Records avand parte de o coperta realizata de Radu Negru. Tiberiu Vasilescu și Mihai Gradina, cei doi membri ai proiectului We Are Creepz au pornit calatoria…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara cerceteaza doi barbati care s-au prezentat la PTF Cenad cu acte false. Mai exact un cetatean roman si un cetatean strain au aratat autoritatilor de la granita permise de conducere contrafacute. Sambata, un cetatean georgian, la volanul unui autoturism…

- Membrii formației AXIS au lansat online concertul susținut de trupa in cadrul evenimentului Rock For Revolution, care a avut locv in data de 19 decembrie in Piața Victoriei din Timișoara. Fanii formației au ocazia sa asculte noile compoziții ale formației, care vor fi incluse in urmatorul material discografic,…

- Colectivul timișorean MCs United a lansat un nou nou concept de sesiuni in studio sub genericul MFR Live, o „intrunire saptamanala deschisa in Timișoara menita sa aduca laolalta spiritul comunitații locale de hip-hop“. Protagonistul primului episod din aceasta serie este Kaos INK, video-ul a fost realizat…