Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul An Tan Te, organizat de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in parteneriat cu Asociația Culturala „Pe Bune”, are anul acesta o zi in plus fața de cel de anul trecut, inca o zi cu ateliere educative și activitați culturale gandite special pentru copiii…

- Județul Buzau va fi reprezentat la faza naționala a Concursului „Educatie rutiera – educatie pentru viata” de echipajul Școlii Gimnaziale Lunca Priporului, coordonat de directoarea Genilia Aanei. Faza judeteana a Concursului National „Educatie rutiera – educatie pentru viata”, o competiție al carui…

- Daca ar fi reusit sa promoveze in Liga 1, FC Buzau nu ar fi avut probleme cu licenta. Chiar daca nu a prins nici macar play-off-ul esalonului secund, echipa buzoiana s-a numarat printre cele șase echipe din Liga a 2-a care au indeplinit cerintele minime stabilite in „Regulamentul national de licentiere…

- Ocolul Silvic Vintila Voda a gazduit, recent, etapa locala din cadrul Direcției Silvice Buzau a concursului profesional „Cel mai bun fasonator mecanic”, concurenții intrecandu-se in mai multe probe de indemanare, precum schimbarea lanțului la fierastraul mecanic, taierea de precizie sau taierea combinata.…

- Centrul Cultural Pitesti, prin revistele de cultura „Cafeneaua literara” și „Argeș”, organizeaza editia a XXII-a a Concursului National de Poezie de Dragoste „Leoaica tanara, iubirea…”, in perioada 3 mai – 24 iunie 2022. La concurs pot participa creatori cu varste pana in 35 de ani, care nu sunt membri…

- Europe Direct Buzau a lansat un concurs de eseuri cu tema „Contribuția UE la democrația și pacea in lume”. Caștigatorii acestei competiții vor fi premiați in cadrul evenimentului pe care il vor organiza in data de 9 mai sub titulatura „Ziua Europei, ziua noastra”. De altfel, EUROPE DIRECT BUZAU – avand…

- Asociația „Centrul de Consultanța și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), in parteneriat cu ASOCIAȚIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA” (PTIR) și Asociația Engage in Education, anunța intrarea in ultima etapa a concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului…

- Concurs de Arte Plastice cu scopul promovarii Centenarului Incoronarii la Alba Iulia: Juriul a ales dintre 238 de lucrari inscrise Concurs de Arte Plastice cu scopul promovarii Centenarului Incoronarii la Alba Iulia: Juriul a ales dintre 238 de lucrari inscrise 238 de lucrari ale copiilor și tinerilor…