Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 19 februarie a.c., in jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112, cu privire la o stare conflictuala care s-ar fi petrecut in curtea unui imobil, in cadrul careia trei persoane ar fi agresat…

- Branpis SRL a incercat sa „operaționalizeze” pe bucați Rezerva de apa a municipiului Bacau. Constructorul a notificat autoritațile ca instalația poate fi pusa in funcțiune, insa a omis sa umple cu apa și sa testeze un tronson de 300 de metri. De... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un conflict intre doua familii de romi a degenerat la Lugoj intr-un adevarat razboi. Totul s-a intamplat in cartierul Micro I unde cele doua tabere s-au intalnit intamplator. Lugojenii care locuiesc in zona au ramas șocați de violențe și au fugit sa se adaposteasca atunci cand au vazut ca tinerii se…

- Un tanar de 21 de ani, din localitatea suceveana Capu Codrului, si-a batut bunica pana a lasat-o fara suflare. Anchetatorii spun ca autorul a intrat noaptea in camera batranei care l-a crescut si a inceput sa o loveasca.

- Polițiștii au fost alertați ca o petrecere extrem de zgomotoasa, dintr-un club aflat in incinta Complexul Studentesc din Timișoara a degenerat intr-o bataie generala, potrivit Realitatea Plus.Cand au ajuns la fața locului, oamenii legii au gasit tineri scandalagii care i-au luat la bataie pe un barbat…

- Polițiștii au fost alertați ca o petrecere extrem de zgomotoasa, dintr-un club aflat in incinta Complexul Studentesc din Timișoara a degenerat intr-o bataie generala, potrivit Realitatea Plus.Cand au ajuns la fața locului, oamenii legii au gasit tineri scandalagii care i-au luat la bataie pe un barbat…

- Scene grave in Timisoara, dupa un accident. Un tanar șofer a fost luat la pumni in trafic, de un taximetrist, care nici macar nu fusese implicat in evenimentul rutier. Soferul in varsta de 18 ani conducea spre mall, insa un al conducator auto, al unui autoutilitare, a oprit in fața sa. Chiar daca a…

- Mai multi tineri s-au luat la bataie la centrul comercial Vivo, situat la marginea Clujului. Un martor a surprins finalul bataii in care s-au impartit pumni si picioare. Mai multi tineri s-au luat la bataie in parcarea mall-ului Vivo, din cauza unui loc de parcare. Incidentul a avut loc duminica, 23…