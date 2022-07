Stiri pe aceeasi tema

- La ultima vizita a evaluatorilor Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a fost acreditat in categoria a IV-a, „acreditat cu incredere redusa". Intre timp, reprezentantii unitatii medicale sustin ca au indeplinit planul de conformare,…

- Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi ar putea avea o linie de garda in specialitatea neurologie pediatrica. Proiectul urmeaza sa fie dezbatut de consilierii judeteni in sedinta ordinara care este programata pentru data de 27 iunie 2022. Reprezentantii spitalului sustin ca este nevoie de transformarea…

- Cladirea cu doua niveluri din curtea spitalului a fost ridicata de Fundatia "Ronald McDonald" Spitalul de Copii "Sfanta Maria" are, incepand de ieri, un hotel pentru familiile copiilor cu cancer tratati aici. Casa Ronald McDonald de la Iasi este cea de a treia casa construita de Fundatia pentru Copii…

- ANPC a transmis, marti, ca a continuat in nordul Moldovei campania ”Caravana Consumatorilor”, aceasta propunandu-si realizarea actiunilor de control intr-o maniera unitara, la nivelul intregii tari. Astfel, timp de doua zile, comisarii CRPCR Nord-Est au facut 163 de actiuni de control, la operatori…

- Alti patru manageri ai spitalelor din subordinea CJ au primit „Foarte bine". O explicatie pentru evaluarea de la „Elena Doamna": managerul a fost pus in functie din mandatul anterior de la judet, al PSD. Dr. Gabriel Martinescu, managerul Maternitatii „Elena Doamna" din Iasi, a primit calificativul…

- In weekendul care tocmai s-a incheiat, in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au ajuns in medie 95 de copii in 24 de ore care au avut nevoie de consultatii sau supraveghere medicala. Medicii spun ca este un numar putin mai mare comparativ cu cel din perioada…

- Managementul spitalelor din Iași este un dezastru. O demonstreaza chiar ultimele rezultate ale evaluarilor managerilor de spitale din Iași. La Maternitatea Elena Doamna, situația este catastrofala. Incompetența mascata sub numiri politice poate constitui un veritabil studiu de caz despre guvernarea…

- Sezonul virozelor respiratorii continua la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. In fiecare zi sunt peste 150 de copii care se prezinta in Unitatea de Primire a Urgentelor, iar un numar semnificativ dintre acestia prezinta simptome de raceala. Exista insa si vesti bune de la conducerea unitatii medicale:…