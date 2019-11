Stiri pe aceeasi tema

- Studenții la profile tehnice, din Brașov sunt invitați sa participe la etapa locala a European BEST Engineering Competition (EBEC), competiție de inginerie care ii aduna in fiecare an pe cei mai buni studenți la inginerie, aceștia avand ocazia sa concureze in trei tipuri diferite de probe și sa intre…

- Competitia sportiva consta in probele: TROPHYsi superspeciala de TRIALadresate claselor A, B si C Standard, Open, Open SSV, Extrem si Promo, pe trasee forestiere ce provoaca participantii sa atace drumuri neprietenoase, rape si pante abrupte si sa isi puna la incercare abilitatile de pilotaj si navigare.…

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti, potrivit news.ro.Juriul…

- Pentru alegerile parlamentare care au loc in Republica Moldova duminica, 20 octombrie, in Romania sunt deschise 12 sectii de votare, in orasele Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Galati, Bacau, Constanta.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iași Feroviar, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit 19.800 de tigarete, ascunse in tubulatura de aerisire a vagonului unui tren international, ce urma sa intre in Romania din Republica Moldova. In data de 23.09.2019, in jurul…

- In urma invitațiilor a șapte universitați de prestigiu din Romania, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - caștigatorul Ursului de Aur la ediția de anul trecut a Festivalului de Film de la Berlin și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film (cunoscute și ca Oscarurile Europene) - a inițiat…

- La majorare au participat toti actionarii companiei. In urma acestei operatiuni, investitia in companie se apropie de 20 de milioane de euro. 'Majorarea de capital era planificata pentru a doua parte a acestui exercitiu fiscal, iar participarea tuturor actionarilor demonstreaza inca o data increderea…

- Aflata in turneu electoral prin tara, Viorica Dancila, premierul Romaniei si candidatul PSD la alegerile prezidentiale din noiembrie, a decis sa foloseasca un elicopter privat pentru a se deplasa mai repede la Suceava, judetul devenit faimos pentru miscarea #sieu. Jurnalistii de la Stiri Suceava…