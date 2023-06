Concurs internaţional pentru amenajarea plajei din Mamaia Un concurs internațional pentru amenajarea plajelor din Mamaia a fost lansat de Administrația Naționala „Apele Romane”, iar castigatorii vor fi anuntati in luna septembrie. Zona propusa pentru interventie este noua plaja rezultata in urma procesului de largire, situata in partea de nord a orasului Constanta. Administratia Nationala Apele Romane (autoritatea contractanta), in asociere cu Administratia […] The post Concurs international pentru amenajarea plajei din Mamaia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

