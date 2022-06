Concurs internațional de parașutism și concert Iris, la Stănești Un concurs internațional de parașutism va avea loc in week-end pe fostul aerodrom de la Stanești, in județul Gorj. La competiția organizata cu sprijinul autoritaților locale și județene participa competitori din cinci țari. Este vorba de: Republica Moldova, Serbia, Bosnia, Ungaria și Romania. In zilele de 18 și 19 iunie sunt programate salturi cu parașuta cu arerizare la punct fix. Cei mai buni parașutiști din cele cinci state se vor intrece pe fostul aerodrom de la Stanești. Concursul are loc de la 9,30 la 19,00 sambata și duminica. In prima parte a zilei se vor intrece concurenții din țara și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

