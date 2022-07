Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii, India, Japonia si Australia se opun oricarei „schimbari a statu-quo-ului prin forta”, in special in regiunea Asia-Pacific, a declarat marti premierul japonez Fumio Kishida, la sfarsitul unei reuniuni la Tokyo a asa-numitei aliantei Quad, din care fac parte cele patru tari.

- Frumoasa actrița Manuela Harabor are un baiat de 32 de ani, cu autism. Artista povestește cum a descoperit ca Andrei, fiul ei, are autism și cu ce probleme s-a confruntat. „In primul an de viața a avut o evoluție absolut normala. S-a intamplat ceva in luna a 10-a. Se pare ca a fost totuși o stare febrila…

- Japonia iși redeschide frontierele pentru turiștii straini, dupa mai bine de doi ani de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Demersul va fi facut treptat, iar pentru inceput vor fi primiți turiști straini din Statele Unite, Australia, Thailanda și Singapore. Japonia accepta din nou intrarea turiștilor…

- Inchiderea scolilor in timpul pandemiei a afectat cunostintele copiilor in multe tari din G20 si ar putea avea un impact economic de durata, cu un PIB cu 3% mai mic in economiile avansate, estimeaza FMI, relateaza AFP. Evaluari recente de la elevi de la nivel primar, gimnazial si de liceu si studenti…

- India a anuntat sambata ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta, transmite Reuters. Masura luata din cauza caniculei care a afectat recolta ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat…

- Romania e tot mai dependenta de importuri. In primele luni ale anului, am adus din alte tari produse in valoare de aproape 30 de miliarde de euro, mult peste nivelul de anul trecut, noteaza stiri.tvr.ro. Au crescut, de exemplu, cantitațile importate de alimente și combustibili. Economiștii avertizeaza…

- O analiza realizata de specialiștii XTB ofera sugestii despre cum ne salvam economiile și investițiile, in Romania, in aceasta perioada „volatila”. Una dintre intrebari este cum se pot proteja investitorii de o posibila recesiune generata de creșterea majora a inflației. De asemenea, ne putem intreba…