- Una dintre atracțiile pregatite de Consiliul Județean Timiș la Parcul Primaverii, evenimentul dedicat sarbatorilor pascale, de la Muzeul Satului Banațean, este un traseu de aventura pentru copii și vanatoare de comori pentru intreaga familie. Au inceput inscrierile, participarea este gratuita. Parcul…

- Consiliul Județean Timiș organizeaza un nou eveniment in oraș, in preajma TM2023 și a Paștilor: Parcul Primaverii, care va incepe din 15 aprilie la Muzeul Satului Banațean. Organizatorii au mai multe activitați pentru familie, iar unul dintre ele este dedicat copiilor, care pot participa la o competiție…

- Consiliul Județean Timiș pregatește Parcul Primaverii, eveniment conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune adus in fața publicului ca și contribuție speciala pentru Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Prima ediție a Parcului Primaverii va incepe in 15 aprilie, cu acces…

- Sambata 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, Asociația „Copii și Zane” din Timișoara organizeaza o competiție de biliard caritabila pentru amatorii de sport și fapte bune. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 11 la House of Pool, pe bd. Take Ionescu nr. 51 A.…

- ”Uimitoarele peripeții ale jupanului Antifer”, din colecția Jules Verne, este noul roman pe care-l gasești pe colecții.libertatea.ro incepand cu 18 martie! Cartea poate fi cumparata din aceeași data și de la chioșcurile de difuzare a presei, la prețul de numai 39,99 lei! O poți comanda și prin precomanda,…

- Se spune ca animalul este cel mai bun prieten al omului și te ințelege cel mai bine. Aproximativ 60 de persoane cu dizabilitați și nu numai, beneficiaza de terapia asistata de animale, oferita de specialiștii asociației Dog Assist din Cluj.

- Violența in unitațile de invațamant reprezinta un fenomen de actualitate, prezent in preocuparile instituțiilor cu abilitați in domeniu, dar și pe agenda mass-mediei sau a societații civile. In ceea ce privește statisticile realizate la nivelul Poliției Romane, referitoare la infracționalitatea sesizata…

- Elevii, prescolarii si studentii din Constanta beneficiaza de asistenta stomatologica gratuita. Potrivit unui comunicat al Primariei Municipiului Constanta, la cabinetele scolare stomatologice din Constanta se poate prezenta orice prescolar, elev sau student care urmeaza cursurile unitatilor de invatamant…