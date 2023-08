Stiri pe aceeasi tema

- Centrele pentru persoanele varstnice din Vrancea vor fi monitorizate prin controale derulate in fiecare luna de catre instituțiile publice. Prefectul Nicușor Halici a propus, ieri, in ședința Colegiului Prefectural inițierea unei hotarari prin care instituțiile cu atribuții in domeniul social din județ…

- La data de 29 IUNIE, in intreg sistemul penitenciar se sarbatorește Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare, sub patronajul spiritual al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar romanesc. In acest context, Penitenciarul Focșani a organizat o serie de evenimente…

- Miercuri, conducerea Penitenciarului Focșani a organizat Ziua Porților Deschise, eveniment dedicat atat persoanelor civile, cat și reprezentaților mass-media, cu ocazia sarbatoririi „Zilei personalului din sistemul poliției penitenciare, sub patronajul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii…

- In perioada 03-09 iunie 2023, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au desfașurat o acțiune care a vizat creșterea gradului de disciplina rutiera in comunele arondate. Au fost aplicate 74 de sancțiuni contravenționale, in valoare de aproximativ 13 000 de lei. Acțiunea a urmarit prevenirea și…

- Marți, intr-o declarație de presa, Ligia Deca, ministrul Educației, a precizat ca aproximativ „15.000 de persoane care lucreaza in invatamant au renuntat la greva dintre care peste 10.000 sunt cadre didactice. In acest moment avem peste 1.000 de unitati de invatamant in care nicio persoana nu face greva.…

- Membrii Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea vor protesta luni in Piața Unirii din Focșani. Anunțul a fost facut de liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu: ,,luni, 29 mai 2023, intre orele 11:00-13:00 , S.L.I. Vrancea organizeaza in Piața Unirii din Focșani un miting de protest fața de nepasarea…

- Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai, si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat duminica presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor,…