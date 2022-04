Stiri pe aceeasi tema

- Concurs directori de școli 2022: va fi organizata a treia etapa, pentru ocuparea posturilor ramase vacante Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca va fi organizata a treia etapa a concursului pentru directorii de școli. Aceasta selecție va fi pentru ocuparea posturilor ramase inca vacante. Potrivit…

- Odata cu anularea starii de alerta in Romania, din 9 martie, elevii vor putea merge fizic la ore și nu vor mai fi obligați sa poarte masca de protecție, anunța Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației a mai precizat ca masca de protecție va putea fi de miercuri doar recomandata, in unitațile de invațamant,…

- Concurs de directori și directori adjuncți in școli. Mai mult de jumatate dintre dosarele candidaților din Timiș au fost respinse. La nivelul județului Timiș exista 197 de funcții de director și 92 de director adjunct, adica 289 de posturi de conducere pentru unitațile de invațamant. Au fost ocupate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, este pe cale sa se inspire din masurile luate in Franța, unde daca apar cazuri de COVID cursurile merg mai departe. In Franța nu se mai aplica regula implementata in Romania, in 17 ianuarie, prin care o clasa se inchide la trei cazuri de infectare cu SARS-CoV-2…

- Peste 10 milioane de teste vor fi livrate in școli, pana la inceputul saptamanii viitoare. Anunțul a fost facut de Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Citește și Conducea TIR-ul in Pitești utilizand o cartela tahograf a altei persoaneAcesta a precizat ca Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, la Digi24, ca numarul copiilor spitalizati din cauza infectarii cu COVID este de trei ori mai mic decat media nationala. Potrivit acestuia, varianta Omicron nu dezvolta forme grave in randul copiilor. Sorin Cimpeanu a evaluat siguranta sanitara…

- Nou concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli, anunțat de ministrul Educației. Situația din Alba Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli. Este vorba despre posturile neocupate la selecția ce s-a desfașurat…