Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au dezvaluit care este zodia care va caștiga cei mai mulți bani in iunie 2023. Horoscopul indica faptul ca nativii nascuți in acest semn zodiacal vor avea parte de mare noroc pe plan financiar in saptamanile ce urmeaza. Afla in randurile de mai jos daca și tu te numeri printre cei care se…

- Alianta Nord-Atlantica nu poate stabili un calendar pentru admiterea Ucrainei pana cand fortele militare ucrainene nu vor obtine o victorie categorica impotriva Rusiei, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

- Industria jocurilor de noroc a crescut in popularitate intr-un timp record, iar acest lucru a atras de la sine și o mulțime de mituri in care foarte mulți jucatori cred. Observand toate aceste lucruri, am ales sa prezentam adevarul din spatele acestor povești. Așadar, dealerul chiar știe cine urmeaza…

- Jessica Caldwell, in varsta de 29 de ani, o cosmeticiana din Swansea, și-a schimbat pensulele de machiaj cu o „bagheta magica” pentru a deveni vrajitoare cu norma intreaga. A cheltuit o suma destul de mare pe carți de vraji, carți de tarot și cristale și a creat rapid un cont de socializare pentru afacerea…

- In ultimele luni, cadrele didactice din intreaga tara au protestat, solicitand majorarea salariilor, plata orelor suplimentare cat si a bugetului de investitii in invatamant. Nu i-a auzit nimeni, asa ca au iesit, din nou, in strada. Problema salarizarii a fost eliminata din proiectul legii Educatiei,…

- Christina Verchere, CEO-ul Petrom, a avut un salariu de baza de 415.300 de euro in anul 2022, adica 35.000 de euro lunar, iar in 2022 bonusurile si acordarea de actiuni au adaugat circa 1 mil. euro, asadar un pachet salarial brut de 1,5 mil. euro, arata Z

- Surse anunțau, in urma cu doua zile, ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-ar fi spus adio dupa șapte ani de mariaj. Potrivit unor voci, zvonurile ar fi reale, insa vedetele nu confirma nimic, fiind foarte discrete in privința vieții lor personale. Afla in randurile de mai jos cu ce se ocupa sotul Ilincai…

- Bucura-te de magia copilariei cu FinComBank și Visa! Primavara aceasta, dam startul unei promoții exclusive pentru iubitorii de calatorii, a constructorului LEGO® și nu doar! Incepand cu 5 aprilie, in decursul urmatoarelor trei luni, achitand cumparaturile cu cardurile Visa de la FinComBank, poți caștiga…