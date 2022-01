Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a Atelierelor educative la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Magia Craciunului printre carți”. Programul evenimentului O noua ediție a Atelierelor educative la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Magia Craciunului printre carți”. Programul evenimentului Vineri, 17 decembrie…

- Lista nemultumirilor legate de modul in care autoritatile din educatie gestioneaza criza sanitara se lungeste de la o zi la alta. Consiliul National al Elevilor reclama „inconsecventa in masuri” dupa ce reprezentantii Ministerului Educatiei au anuntat ca testele de saliva pentru saptamana viitoare sunt…

- LUNI: Incep TEZELE pentru elevii de gimnaziu, liceu și invațamantul profesional: Lista disciplinelor la care se vor da lucrarile scrise LUNI: Incep TEZELE pentru elevii de gimnaziu, liceu și invațamantul profesional: Lista disciplinelor la care se vor da lucrarile scrise Luni, 6 decembrie va incepe…

- DOCUMENTE: Noua procedura de testare a elevilor cu teste de saliva. Formularul de consimțamant pentru parinți și instrucțiunile Ordinul comun semnat intre Ministerul Educației și Ministerul Sanatații care conține noile instrucțiuni privind testarea elevilor cu teste non-invazive pe baza de saliva, precum…

- Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va realiza in prima si in a patra zi lucratoare a saptamanii, in sala de clasa, de catre cadrul medical sau persoanele desemnate din cadrul unitatii de invatamant. Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat procedura de lucru pentru realizarea…

- Noi investiții la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: Incep lucrarile pentru repararea acoperișului cladirii Noi investiții la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: Incep lucrarile pentru repararea acoperișului cladirii De cațiva ani buni, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba s-au facut…

- LISTA: Cum incep școala elevii din Alba, luni. Cine merge la școala și cine ramane acasa pentru ore online Elevii din peste 67 de unitați școlare din Alba vor ramane de luni acasa, deoarece rata de vaccinare in unitațile respective este sub 60%. Pentru a putea participa la ore in format fizic, profesorii,…

- Intrebat cum vor putea susține elevii tezele la revenirea la școala, secretarul de stat Sorin Ion a spus ca decizia nu este inca 100% luata.„In privința tezelor, decizia nu este una 100% asumata. Aici avem mai multe. Vorbind din punct de vedere didactic, una din solicitarile Consiliului Național al…