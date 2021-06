Concurs de proză fan-fiction! Revista Planu’ 9 a clubului de science-fiction & fantasy Sindicatul 9 din Timișoara organizeaza un concurs de proza fan-fiction. Acest concurs se adreseaza tuturor pasionaților de literatura, film sau jocuri cu tematica SFF. Nu conteaza varsta, nu conteaza exteriența, tot ceea ce se cere este pasiunea. Citiți mai multe in anunțul revistei: Concurs de proza ... The post Concurs de proza fan-fiction! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

