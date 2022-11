Concurs de proiecte pentru sprijinirea acțiunilor sportive Municipiul Targu Mureș anunța concurs de proiecte pentru sprijinirea acțiunilor sportive aferent semestrului I al anului 2023. Obiectivul general al acestui program de finanțare il constituie dezvoltarea sportului de performanța, a sportului de masa și a celui școlar din cadrul asociațiilor și cluburilor sportive din Municipiul Targu Mureș. Termenul limita de depunere a proiectelor este 30... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

