- „SPITALELE DIN REȚEAUA TRANSPORTURILOR CAUTA PROFESIONIȘTIAșa cum am atras pana acum profesioniști la conducerea companiilor din subordinea ministerului (și continuam, nu ne-am oprit), acum vine randul spitalelor CF.Ma bucur sa anunț ca 4 spitale CF organizeaza in perioada urmatoare concursuri pentru…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a discutat, joi, cu presedintele Ford Romania, Josephine Payne, despre lansarea productiei unui nou model Ford la Craiova pana in 2023, initial cu motorizari pe benzina si diesel, iar din 2024 cu motor electric, dar si despre proiecte propuse in PNRR in domeniul…

- Licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova – Lugoj a fost publicata marti pe SICAP, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. „Cateva date: licitatia are la baza noul caiet de sarcini cu termene si plati mult mai clare, care sa…

- Ciprian Șerban, deputat PSD și membru in Comisia de Transporturi, a postat pe Facebook un comentariu dupa invitarea acestuia la discuții cu membri Comisiei despre activitatea avuta pana acum. „Ministrul Drula habar nu are ce se intampla in ministerul lui. O concluzie extrem de ingrijoratoare, astazi,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat ca, incepand de luni, va fi schimbata viteza la „reabilitarea unuia dintre cele mai proaste drumuri pe care romanii isi rup masinile”, respectiv DN68A Margina – Holdea, ruta de ocolire a bucatii lipsa din A1 Sibiu – Sebeș – Nadlac.…

- Indiferența și amatorismul managerial al oamenilor impuși de ministrul USR al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, a generat astazi un scandal fara precedent la SC Electrificare CFR SA. Noul director general interimar impus de Catalin Drula la SC Electrificare CFR SA, Gabriel Ungureanu,…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea magazinului din municipiul Targoviste, programata pentru 14 mai. Magazinul este cea de-a 19-a unitate a retelei din Romania a retailerului francez”, a anuntat compania. Potrivit reprezentantilor companiei,…