Concurs de genuflexiuni, vineri 11.03.2022 la sala Dracula Gym

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul lunii martie 2022 la sala de fitness Dracula Gym este Ionuț Lemeni care a mai slabit 5 cm la talie intr-o luna, iar cu luna trecuta a totalizat minus 10 cm la talie.Ionut s-a inscris la sala de fitness Dracula Gym impreuna cu sotia si fetita lui si cu un program de antrenament conform tipului…

- Sportivul lunii februarie 2022 la sala de fitness Dracula Gym este Andrei Popan care la varsta de 15 ani a reusit sa ridice greutati la care altii nici nu viseaza. Andrei a impins 300 kg la presa de coapse si asta doar dupa 3 luni de pregatire cu personal trainer si program personalizat. Parintii il…

- Poti primi si tu GRATUIT un TRICOURI H&M PERSONALIZAT DRACULA GYM, daca iti aduci 2 PRIETEN noi la sala de FITNESS DRACULA GYM, care sa se inscrie pentru o perioada de minim o luna, la abonamentul GOLD cu PERSONAL TRAINER. (este valabil daca persoanele inscrise nu au mai avut abonament la sala Dracula…

- Poti primi si tu GRATUIT un TRICOURI H&M PERSONALIZAT DRACULA GYM, daca iti aduci 2 PRIETEN noi la sala de FITNESS DRACULA GYM, care sa se inscrie pentru o perioada de minim o luna, la abonamentul GOLD cu PERSONAL TRAINER. (este valabil daca persoanele inscrise nu au mai avut abonament la sala Dracula…

- Sportivii lunii ianuarie 2022 sunt doi parinti care au venit impreuna la sala de fitness Dracula Gym pentru a slabi. Inca din prima zi de antrenament cu personal trainer s-au antrenat serios cu un program personalizat si rezultatele au fost pe masura. Laura si Ionut au reusit sa slabeasca intr-o luna…

- In luna februarie 2022 la sala Dracula Gym toti membrii, care au abonament GOLD(cu personal trainer) vor primi o sedinta gratuita la solar de 5 minute. In cazul persoanelor minore, este nevoie de acordul in scris al unui parinte pentru a putea beneficia de aceasta promotie.Oferta este valabila pana…

- Te invitam la sala de fitness Dracula Gym impreuna cu copilul tau sa descoperiti impreuna fascinatia si importanta sportului pentru a dobandi sanatate prin miscare. Cei mai multi copii au probleme cu coloana vertebrala, iar acest lucru se poate corecta daca se actioneaza din timp si se intaresc muschii…

- Poti primi si tu GRATUIT un TRICOURI H&M PERSONALIZAT DRACULA GYM, daca iti aduci 2 PRIETEN noi la sala de FITNESS DRACULA GYM, care sa se inscrie pentru o perioada de minim o luna, la abonamentul GOLD cu PERSONAL TRAINER. (este valabil daca persoanele inscrise nu au mai avut abonament la sala Dracula…