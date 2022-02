Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre facultatile Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi au optat ca in cel de-al doilea semestru din anul universitar 2021-2022 cursurile sa se desfasoare in format onsite, majoritatea preferand sa fie in format mixt. Potrivit reprezentantilor Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi,…

- Episcopia de Balti, in parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti (USARB), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Asociatia Istoricilor din R. Moldova „Alexandru Mosanu” si Catedra de Stiinte Socio-umane si Asistenta Sociala din cadrul USARB, organizeaza un concurs de istorie…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se situeaza, conform ediției din ianuarie 2022 a clasamentului Webometrics – „Ranking Web of Universities”, pe locul al doilea in Romania, pe locul 375 la nivel european și pe 899 la nivel mondial. Clasamentul Webometrics-„Ranking Web of Universities”…

- Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student: "Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular,…

- O scrisoare deschisa a cercetatorilor romani din tara si din strainatate a fost trimisa catre toate marile edituri stiintifice cu scopul de a indrepta un adevar istoric. Acestia vor ca numele Elenei Ceausescu sa fie sters de pe toate lucrarile stiintifice si patentele publicate in aceste reviste internationale,…

- Tinerii din Vrancea au posibilitatea, incepand din acest an, sa urmeze cursuri universitare acasa, la Focșani, la doua dintre cele mai prestigioase instituții de invațamant din Romania: Universitatea din București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cine s-ar fi gandit in urma cu 2 – 3…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita oficiala a Excelenței Sale KIM Yong Ho, Ambasadorul Republicii Coreea in Romania, care a participat la o intalnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relatii internationale…

- Joi, 2 decembrie 2021, Excelența Sa Dr. Peer GEBAUER, Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, a efectuat o vizita oficiala la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a intalnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector…