Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Sprie susține educația.Gradinița cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie va incepe noul an școlar in spații noi și renovate. „Pe langa noul imobil pe care vi-l vom prezenta in curand și care aduce plus confort prescolarilor care frecventeaza cursurile gradiniței, s-a renovat o parte din…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din unitatile de invatamant de stat din judetul Constanta, sesiunea iunie octombrie 2022.Potrivit ISJ Constanta, concursul se organizeaza in temeiul Metodologiei…

- The post Anunț. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Neamț appeared first on Stiri Neamt .

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunța organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Timiș, sesiunea iunie-octombrie 2022.

- SE EXTINDE Gradinița cu program prelungit din Ghergani, de la 40 de locuri la 56 de locuri, și asta pentru ca numarul cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul prescolar, primite de la parinti, este mai mare decat numarul de locuri libere, motiv pentru care administrația de la Racari deja a…

- Ministerul Educatiei anunta organizarea, in perioada iunie – septembrie, a celei de-a 3-a sesiuni a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Cele 1.700 de functii ramase vacante vor fi publicate lunea viitoare,…

- Social A treia sesiune de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat iunie 21, 2022 11:00 Ministerul Educației anunța organizarea, in perioada iunie – septembrie 2022, a celei de-a treia sesiuni a concursului…

- Comisia județeana de evaluare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș are in evidența peste 270 de directori din unitațile de invațamant, care sunt evaluați in aceasta perioada. ”Comisia județeana de evaluare are in evidența 273 de cadre didactice care au indeplinit funcția de director…