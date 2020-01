Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iasi va gazdui la sfarsitul acestei saptamani Cupa Unirii la minifotbal. Competitia este una de traditie, ajungand la a XIII-a editie. Ca in fiecare an, intrecerea aduna la start cateva dintre cele mai bune echipe din Romania. Printre cele 32 de participante se afla si trei formatii din ...

- Implinirea a 517 ani de atestare documentara a Campinei a fost sarbatorita astazi, la Casa de Cultura "Geo Bogza", cu muzica populara și muzica clasica, cu dansuri tradiționale, cu teatru, vedete fiind copii și tineri talentați din municipiu. Intre momentele artistice au fost intercalate discursurile…

- Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu” ii provoaca pe elevii buzoieni la un concurs de cultura generala dedicat Zilei Naționale a Culturii și Luceafarului poeziei romanești, Mihai Eminescu. Competiția va avea loc pe 15 ianuarie și va cuprinde intrebari din literatura, istorie și geografie. Cu ocazia…

- Pe 7 și 8 decembrie 2019, Sala «Andreea Nica» a gazduit Memorialul «Nicolae Mihailescu», turneu de sabie ajuns deja la a X-a ediția. Competiția este organizata in memoria antrenorului Nicolae Mihailescu, cel care la inceputul anilor ’70 punea bazele școlii de scrima ialomițene. In concurs au intrat…

- Termenul limita de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisa si interviul, este 19 decembrie 2019. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de catre candidat sau prin reprezentantul acestuia la adresa mun. Chișinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfant, 83 (…

- INVITATIE… Aviz tinerilor din Vaslui, care vor sa aiba parte de o seara inedita. Clubul Interact organizeaza la Restaurantul Aroma un eveniment special: Trivia Night. Acesta va consta intr-un test de cultura generala, la care vor fi supuse mai multe echipe. La final, cele mai bune echipe vor fi premiate.…

- „Tanase simfonic” este un concert omagial Maria Tanase, conceput cu ocazia Centenarului Romaniei, la inițiativa dirijorului Cristian Oroșanu. Concertul va avea loc in data de 1 Decembrie 2019, ora 18.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Alba Iulia. Intrarea se face pe baza de invitație gratuita in…

- Bistrita, 4 nov /Agerpres/ - Aproximativ 40 de filme etnografice realizate in 21 de tari din intreaga lume concureaza, in aceste zile, la Bistrita, in cadrul primei editii a festivalului concurs de film etnografic si fotografie "Ethos Film Fest", organizat de Centrul Judetean pentru Cultura (CJC)…