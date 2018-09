Clubul Auto Crono in colaborare cu Dre Racing Team organizeaza duminica, 9 septembrie, cu ocazia Zilelor orașului Covasna, concursul de accelerare auto SPEED Racing Covasna. Circulația publica pe strada Subsiclau se va inchide intre orele 12:30-18:30, fiind redeschisa timp de 10 minute, dupa fiecare ora. Farmecul concursurilor de accelerare consta in lupta a doi sprinteri unul langa […] Articolul Concurs de Accelereare Auto, la Covasna, duminica Restricții de circulație spre Comandau apare prima data in Mesagerul de Covasna .